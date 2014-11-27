Порошенко заявив про рекордну підтримку української мови як єдиної державної
Президент України Петро Порошенко заявляє, кількість тих, хто вважає українську мову єдиною державною, досягла рекордних показників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив у сесійній залі парламенту, виступаючи перед народними депутатами.
«Рекордних показників нарешті досягла кількість тих, хто вважає українську мову як єдину державну», - сказав він.
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«Україна ніколи не була такою об’єднаною, як зараз», - додав глава держави.
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що впевнений - головна різниця між Україною та Росією полягає не тільки в мові, а й в різній політичній культурі. «Головна різниця між Україною та Росією полягає не тільки в мові, а й в різній політичній культурі та ставленні до свободи і демократії», - сказав Порошенко.