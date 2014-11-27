Порошенко заявив про рекордну підтримку української мови як єдиної державної

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив у сесійній залі парламенту, виступаючи перед народними депутатами.

«Рекордних показників нарешті досягла кількість тих, хто вважає українську мову як єдину державну», - сказав він.

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«Україна ніколи не була такою об’єднаною, як зараз», - додав глава держави.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що впевнений - головна різниця між Україною та Росією полягає не тільки в мові, а й в різній політичній культурі. «Головна різниця між Україною та Росією полягає не тільки в мові, а й в різній політичній культурі та ставленні до свободи і демократії», - сказав Порошенко.