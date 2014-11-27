Порошенко: Різниця між Україною і Росією - в різному ставленні до свободи
15:09, 27 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко впевнений, що головна різниця між Україною та Росією полягає не тільки в мові, а й в різній політичній культурі.
Головна різниця між країнами полягає не тільки в мові, заявив Порошенко / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у сесійній залі парламенту, виступаючи перед народними депутатами.
«Головна різниця між Україною та Росією полягає не тільки в мові, а й в різній політичній культурі та ставленні до свободи і демократії», - сказав Порошенко.
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Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що вважає - встановлення миру на Донбасі не означатиме позбавлення від військової загрози зі сходу. Зокрема, Порошенко висловив переконання, що його мирний план та Мінські домовленості сприятимуть встановленню миру на Донбасі.
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