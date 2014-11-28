У Держдумі пропонують дати бойовикам статус учасників бойових дій

Як повідомив Znak.com помічник Тетекіна - Костянтин Шевченко, ініціатива викликана бажанням підтримати людей, які борються за «слов'янський світ».

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«В останні місяці в нашій країні виникло абсолютно нове явище - добровольчий рух, - пояснює ініціативу сам депутат Держдуми. - Це люди, які безкорисливо, з власної волі їдуть в Новоросію воювати на захист наших побратимів. За деякими даними, у війні вже взяли близько 30 тис. добровольців. На превеликий жаль, багато з них гинуть, багато отримують важкі поранення».

На думку Тетекіна, ці люди виконують "загальнодержавні завдання". Але в той же час діють вони як би самі по собі".

«Виникає нова проблема, яка полягає в тому, що до них може бути застосовано положення про найманство. У цьому зв'язку статус добровольців як людей, що діють в національних інтересах Росії, потребує врегулювання з тим, щоб на них можна було поширити пільги учасників бойових дій», - заявив депутат.

Депутат зауважив, що ніякої «руки Москви», нібито причетної до подій в ДНР і ЛНР, немає. Разом з тим участь російських добровольців у бойових діях - це вже доконаний факт, ніким не оспорюваний.

Як повідомляв УНІАН, чеченські найманці хваляться в мережі фотографіями з Донбасу. На деяких знімках навіть відображені посвідчення, що підтверджують їх службу у військових формуваннях "ДНР".