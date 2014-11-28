Канада підтримує вступ України до НАТО.

Про це заявив парламентський секретар міністра оборони Канади Джеймс Безан в аеропорту «Бориспіль» після прибуття канадської військової допомоги Києву, передає кореспондент УНІАН.

«Канада завжди підтримувала своїх партнерів, які намагалися вступити до НАТО. Якщо партнер Україна про це сказала – ми будемо її підтримувати», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні до аеропорту «Бориспіль» прибув літак Повітряних сил Збройних сил Канади з першою партією вантажу військової допомоги для України.

Канада передала українським військовим 30 тис. зимових курток та штанів, 70 тис. берців та 4,5 тис. пар рукавичок.

26 листопада міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що Канада надасть Україні нелетальної військової підтримки ще на 11 млн канадських доларів.