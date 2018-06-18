Законопроект про створення Вищого антикорупційного суду до Ради ще не внесено - Парубій

Він зазначив, що у разі внесення законопроекту впродовж дня, пропонуватиме завтра включити його до порядку денного сесії, а в четвер ухвалювати.

До Верховної Ради ще не внесено законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Читайте такожПорошенко сподівається вже завтра внести до Ради законопроект про запуск Антикорупційного суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав на засіданні Погоджувальної ради.

«Станом на зараз ще не є внесений проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Але я переконаний, що з моменту, коли він буде внесений, ми повинні запланувати його розгляд: в середу, умовно, комітет, а в четвер його розглянути (у сесійній залі - УНІАН)», - сказав голова ВР.

На думку Парубія, усі фракції погодяться з таким планом, якщо цей законопроект впродовж дня буде внесений до парламенту і завтра включений до порядку денного сесії.

«Я сподіваюся на розуміння всіх фракцій і на загальну підтримку. Закон недовгий, він короткий і не буде потребувати великого обговорення. І його треба буде голосувати за основу і в цілому, оскільки це просто кілька рядочків, які дадуть можливість і гарантію запуску Вищого антикорупційного суду, й останній законодавчий бар’єр зніме для підготовки до його створення», - сказав голова парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня закон підписав голова парламенту Парубій, а 11 червня - президент Петро Порошенко.

14 червня президент спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду». Законопроект передано до ВРП відповідно до процедури, визначеної ч. 2 ст. 125 Конституції України.