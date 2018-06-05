У ЗМІ просочився "розстрільний список СБУ" з 47 журналістів і блогерів (документ)
Опубліковано список українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.
Список з 47 прізвищ опублікувало видання Страна. Разом з тим, його справжність не підтверджена.
"Враховуючи велику суспільну значимість даної історії, а також величезний резонанс, який вона отримала (в тому числі і в міжнародному масштабі), ми прийняли рішення опублікувати список", - зазначає видання.
Читайте такожСписок "можливих жертв": групу українських журналістів викликали до СБУ у зв'язку зі справою Бабченка
Як стверджує джерело "Страни" в СБУ, дані списки Герман нібито передав своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня 2018 року.
Сам Герман, за його ж версією, отримав їх від В'ячеслава Пивоварника, якого раніше звинуватив у фінансуванні тероризму на території України на гроші так званого "фонду Путіна". І тут же поставив до відома контррозвідку.
Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.
За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.
В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Служба безпеки України заявила про отримання інформації щодо реальної загрози безпеці інших громадян у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
У свою чергу, генпрокурор заявив, що слідство отримало список з 47 осіб, серед яких відомі українські та колишні російські журналісти, які могли бути наступними жертвами терористів.