У ЗМІ просочився "розстрільний список СБУ" з 47 журналістів і блогерів (документ)

У списку - відомі українські журналісти та керівники видань.

Опубліковано список українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

Список з 47 прізвищ опублікувало видання Страна. Разом з тим, його справжність не підтверджена.

"Враховуючи велику суспільну значимість даної історії, а також величезний резонанс, який вона отримала (в тому числі і в міжнародному масштабі), ми прийняли рішення опублікувати список", - зазначає видання.

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Як стверджує джерело "Страни" в СБУ, дані списки Герман нібито передав своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня 2018 року.

Сам Герман, за його ж версією, отримав їх від В'ячеслава Пивоварника, якого раніше звинуватив у фінансуванні тероризму на території України на гроші так званого "фонду Путіна". І тут же поставив до відома контррозвідку.