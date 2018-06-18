Україна передала генсеку ООН «список бранців Кремля»

Постійний представник України в ООН Єльченко пообіцяв не припиняти тиск на Росію.

Україна передала генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешу «список бранців Кремля».

Про це повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко на своїй сторінці у Facebook.

«Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, який відбуває незаконне покарання в РФ. Один зі списку бранців Кремля, який ми щойно передали генсеку ООН. Робимо все можливе для його звільнення», - написав дипломат.

Він наголосив, що тиск на Росію не припинятиметься.

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Як повідомляв УНІАН, раніше 38 країн закликали генерального секретаря ООН порушити на майбутній зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним питання звільнення українських бранців.

Зокрема, Сполучені Штати, Франція, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії й інші 35 країн 14 червня звернулися з листом до Антоніу Гутеррешу і попросили порушити на зустрічі з Путіним, яка відбудеться цього тижня, справу українського режисера Олега Сенцова.

До цього заклику долучились також Австралія, Канада, Туреччина, Молдова, Грузія, Україна та низка країн-членів Європейського Союзу.

У листі сказано, що це питання необхідно порушити «невідкладно» у перемовинах з Кремлем.

При цьому зазначено, що 20 червня президент Росії прийме генсекретаря ООН. Вони мають намір відвідати у Москві матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Португалії та Марокко.