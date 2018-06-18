Ердоган пообіцяв допомогу Україні у звільненні заручників і політв'язнів з РФ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв допомагати Україні у звільненні заручників і політичних в'язнів з російського полону.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі "5-го каналу".
"Це було дуже важливо щодо Ільмі (Умерова) і щодо Ахтема (Чийгоза). Ми довго про це говорили. Це було дуже непросто. Я вважаю, що Ердоган сам колись має про це розповісти, можливо там після виборів, але краще працювати над новим звільненням", - сказав Клімкін.
"Розповідати, звичайно, можна, але це завжди дуже чутливо. Краще звільнити більше. І він сказав, що буде нам допомагати. Ми про це говорили. Більше свідомо нічого не скажу", - наголосив глава МЗС.
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Як повідомляв УНІАН, 12 червня Клімкін разом з президентом України Петром Порошенком брали участь у церемонії відкриття Трансанатолійського газопроводу (TANAP) з Азербайджану в Туреччину.
9 жовтня 2017 року Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.
25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що його заступників Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза Росія видала Туреччині. Чубаров зазначив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.