Клімкін: у Трампа своя логіка, але він ніколи не говорив, що Крим - російський

Він стверджує, що слова американського президента про Крим вирвані з контексту.

Президент США Дональд Трамп не говорив про приналежність Криму до Росії, ці слова вирвані з контексту.

Про це в коментарі LB.ua повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Я дуже добре пам'ятаю, що Трамп говорив під час зустрічей. Так, у нього є свій лексикон, своя логіка, але він ніколи не говорив, що Крим - російський. І наскільки мені відомо, він не говорив цього і на останніх переговорах з французьким президентом, і з канцлером Німеччини - там як раз обговорювалося питання Криму, політичних в'язнів і Донбас", - сказав Клімкін.

Міністр підкреслив, що ніяких підтверджень опублікованої в ЗМІ інформації немає.

За його словами, під час зустрічей з американським президентом Трамп дійсно запитував, чи говорять люди в Криму російською мовою "і ми дуже детально пояснили як це здійснюється".

"Я запитував у наших іноземних партнерів (про наявність такої розмови, вони стверджують, що... - ред.), багато фраз подаються вирваними з контексту. До них треба ставитися спокійно і не розкручувати два-три слова, сказані під час вечері", -сказав міністр.

Він також нагадав, що Трамп "багато чого говорив". Він додав, що знає хто поширює неправдиві чутки. "А ось тиражувати ці дурниці - не варто, це сумно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ стверджують, що Дональд Трамп на саміті G7 сказав світовим лідерам, що "Крим - російський, тому що всі там говорять російською". Прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца сказала в коментарі журналістам, що Україна на плітки не реагує.