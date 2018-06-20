Сутички у Харківській міськраді: сталася бійка, люди в масках розпилили газ і запалили димові шашки (фото, відео)

Активісти «Нацдружин» та ультрас протестували проти будівництва поруч зі стадіоном «Металіст» 16-поверхового житлового будинку, що може завадити проведенню матчів міжнародного рівня.

У Харкові сьогодні перед початком сесії міської ради відбулися сутички між працівниками муніципальної охорони та активістами, під час яких невідомі розпилили сльозогінний газ та запалили файєри.

Як передає кореспондент УНІАН, відео сутички на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Харківської облради Дмитро Булах.

Зокрема, перед засіданням до будівлі міськради увійшли харківські ультрас, представники «Національних дружин» та «Антикорупційного блоку ветеранів АТО». На першому і другому поверсі міськради молоді люди запалили файєри. Також сталися сутички між працівниками муніципальної охорони та представниками ультрас, «Нацдружин», під час яких був розпилений сльозогінний газ.

За словами депутата міської ради Ігоря Черняка, активісти «Нацдружин» та ультрас протестували проти будівництва поруч зі стадіоном «Металіст» 16-поверхового житлового будинку, що може завадити проведенню матчів міжнародного рівня.

Крім того, у внутрішньому дворі міськради ультрас і представники «Нацдружин» посадили у сміттєвий бак заступника міського голови Харкова Геннадія Руденка.

Незважаючи на сутички, сесія міськради розпочалася. Під час засідання мер Харкова Генадій Кернес підтримав вимоги протестувальників і депутати проголосували за призупинення будівництва багатоповерхівки біля стадіону «Металіст».