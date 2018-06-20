"Відродження" закликає МВС покарати винних у сутичках біля Харківської міськради

За словами харківського міського голови Геннадія Кернеса, погром, який сьогодні організували так звані «активісти», він розцінює не інакше як провокацію, підтриману поліцією.

У Партії «Відродження» вважають дії молодиків, які сьогодні, 20 червня, намагалися зірвати сесію Харківської міськради, провокацією, спрямованою на зрив стабільної роботи органу самоврядування. «Відродження» закликає МВС якнайшвидше розслідувати цей інцидент, оперативно знайти порушників і притягнути їх до відповідальності.

Як відомо, 20 червня у приміщенні Харківської міської ради перед початком сесії сталися сутички. Невідомі розпилили газ, запалили димові шашки та намагалися прорватися у мерію. Також молодики застосували фаєри.

За словами харківського міського голови Геннадія Кернеса, погром, який сьогодні організували так звані «активісти», він розцінює не інакше як провокацію, підтриману поліцією.

«У будівлю Харківської міської ради сьогодні увірвалися кілька десятків агресивно налаштованих людей спортивної статури. На другому поверсі мерії вони розбили скло, влаштували погром і бійку, під час якої розпилили в коридорах мерії газ, а потім підпалили димові шашки. Багатьом працівникам міськради, які надихалися диму, знадобилася медична допомога. Одного з моїх заступників кинули до сміттєвого баку. Поліція за всім цим спостерігала немовби збоку. Не втручалася. Ймовірно, тому, що «активісти», які увірвалися до мерії, були людьми керівника обласного Управління СБУ Носача», – коментує інцидент Геннадій Кернес.

Мер Харкова зробив заяву про те, що розцінює «ці антиконституційні дії, а точніше, бездіяльність силовиків, – як мовчазну підтримку знахабнілих від безкарності людей, які чомусь називають себе активістами».

За його словами, міська рада всіма способами, передбаченими українським законодавством, оскаржуватиме злочинну бездіяльність працівників харківської СБУ, прокуратури і поліції.

«Ми не залишимо цю подію без наслідків. Я звернуся до депутатів парламенту, лідерів фракцій із пропозицією заслухати у Верховній Раді пояснення керівника Служби безпеки України про дії його харківського підлеглого, який організував погром у будівлі Харківської міської ради.

Я вдячний депутатам Харківської міської ради, які в заповненій газом сесійній залі виявили принциповість і продовжили працювати», – сказав Геннадій Кернес.