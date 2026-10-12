Ні краплі російського дизелю: танкер, який прямував до США, привіз зовсім інший вантаж

Раніше Трамп заявив про домовленість із РФ щодо постачання дизельного пального на американський і світовий ринки.

Танкер, який, як вважалося, доставляє до США російський дизель, насправді привіз добрива. Про це повідомила компанія з моніторингу перевезень сирої нафти та нафтопродуктів TankerTrackers.com.

"Танкер MINERVA ZEN (9410909) не перевозить російське дизельне пальне. Він доставляє КАС (карбамідно-аміачну суміш) – рідке азотне добриво", – написала компанія у мережі X.

Карбамідно-аміачну суміш застосовують у сільському господарстві для забезпечення рослин необхідними поживними речовинами. До її складу входять карбамід (сечовина), аміачна селітра та вода.

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Як кажуть у TankerTrackers, імпорт КАС до США дозволений, попри запроваджену в березні 2022 року заборону на імпорт вуглеводнів.

Імпортером виступає компанія EuroChem North America. Це північноамериканський підрозділ EuroChem Group AG, одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив.

Постачання дизельного пального з Росії – головне

Напередодні Дональд Трамп повідомив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного пального. Спочатку Росія має поставити 300 тисяч тонн пального найближчим часом. У подальшому обсяг постачань планують збільшити ще на 500 тисяч тонн, а згодом – до одного мільйона тонн.

Угода викликала обурення в Україні та серед деяких західних політиків.

Група американських сенаторів від обох партій закликала президента США скасувати дозвіл на імпорт російського дизельного пального. Вони звинуватили адміністрацію Трампа в порушенні федерального законодавства та фінансовій підтримці Москви.

Варто сказати, що насправді російські постачання забезпечать Кремлю лише обмежені додаткові доходи.

За оцінкою директора європейського напряму консалтингової компанії Eurasia Group Александра Коляндра, якби Росія експортувала 3 млн тонн дизельного пального щомісяця, за пів року експортери заробили б приблизно на 1,2 млрд доларів більше, ніж за нинішніх обмежень.

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