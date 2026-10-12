У Китаї прокоментували 'енергетичне перемир’я' між Україною та Росією

У Китаї заявили, що "підтримують усі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

Представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання російсько-української війни, зокрема діалог щодо енергетичного перемир’я, пише "Укрінформ".

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою. Ми незмінно вважаємо діалог і переговори єдиним реальним шляхом до врегулювання кризи та підтримуємо всі зусилля, що сприяють досягненню миру", – сказала вона.

Так Мао Нін відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна та Росія нібито домовилися про енергетичне перемир’я.

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Трамп оголосив енергетичне перемир’я між Україною та РФ – що відомо

Нагадаємо, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною нібито діє "енергетичне перемир’я". За його словами, на це погодилися обидві сторони.

Однак уже 12 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові одразу після публікації президента США про домовленість щодо енергетичного перемир’я.

Зеленський підкреслив, що Україна підтримує ідею запровадження енергетичного перемир’я. Водночас він додав, що Москва також має продемонструвати, що згодна на це енергетичне перемир’я.

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