КСУ визнав конституційним президентський законопроект щодо зняття депутатської недоторканності

КСУ визнав таким, що не суперечить вимогам статей 157 і 158 Конституції законопроект про внесення змін до статті 80 (щодо недоторканності народних депутатів України), автором якого є президент.

Президентський законопроект щодо зняття депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року визнано конституційним.

Відповідний висновок надав Конституційний суд, повідомляє прес-служба КСУ.

Даним документом пропонується внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її в такій редакції: «Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року».

Перевіряючи законопроект на предмет його відповідності вимогам статей 157 і 158 Основному закону України, Конституційний суд виходив з наступного: Верховна Рада України восьмого скликання протягом року законопроект не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала положень статті 80 Конституції України.

«Отже, законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України», - наголошується у повідомленні.

КСУ констатує, що на час надання ним цього висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією не прийнято, тому правових підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає.

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«З огляду на вказане Конституційний суд вважає, що законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України», - підкреслюється в рішенні.

Також судді КСУ у своєму висновку зауважують, що Суд неодноразово розглядав законопроекти про внесення змін до статті 80 Конституції України стосовно обмеження депутатської недоторканності та давав висновки про те, що пропоновані зміни щодо її скасування стосуються лише їхнього спеціального статусу і не впливають на зміст конституційних прав і свобод людини і громадянина (їх скасування чи обмеження), а отже, не суперечать вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

«На час розгляду Конституційним судом цієї справи підстав для зміни викладених ним раніше юридичних позицій із зазначених питань немає», - додали в КСУ.

Крім того у відомстві зауважили, що Конституційний суд неодноразово наголошував, що «недоторканність народних депутатів України не є особистим привілеєм, індивідуальним їхнім правом, а має публічно-правовий характер; вона спрямована на убезпечення народного депутата України від незаконного втручання у його діяльність, на забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення ним своїх функцій та належного функціонування парламенту».

Як повідомляв УНІАН, скасування депутатської недоторканності відповідає Конституції України. Таке рішення ухвалив на закритому засіданні 6 червня Конституційний суд за результатами аналізу законопроекту №6773.