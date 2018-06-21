ВР розгляне зняття недоторканності з нардепа Пономарьова та утворення Антикорупційного суду (наживо)

Парламент розгляне питання про включення до порядку денного та має прийняти рішення щодо двох президентських законопроектів: про утворення Вищого антикорупційного суду та про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів у зв’язку з прийняттям закону про Антикорупційний суд.

Сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд у другому читанні президентського законопроекту про національну безпеку, а також розгляне питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи “Воля народу” Олександра Пономарьова, якого підозрюють у перешкоджанні роботі журналістів у кулуарах парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні передбачається розглянути питання про включення до порядку денного та прийняття рішення щодо двох президентських законопроектів: про утворення Вищого антикорупційного суду та про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів у зв’язку з прийняттям закону про Антикорупційний суд.

Серед іншого, сьогодні депутати розглядатимуть президентський законопроект про валюту.

Також планується включити до порядку денного сесії низку законопроектів, зокрема, у сфері нацбезпеки, а також антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки.