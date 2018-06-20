Комітет Ради підтримав перейменування двох областей: Дніпропетровської та Кіровоградської

Дніпропетровську область пропонується перейменувати на Січеславську, а Кіровоградську - на Кропивницьку.

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку. Декомунізацію не спинити", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з порядком денним сьогоднішнього засідання комітету, депутати розглядали проект Закону про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (№8329) та проект Закону про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) (№8380).

Водночас, головним комітетом по цим законопроектам є Комітет з питань правової політики та правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2016 року Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро, а 14 липня того ж року - Кіровоград на Кропивницький.