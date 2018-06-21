"У Сенцова там як лікувальне голодування виходить": уповноважена з прав людини в Росії вразила цинічною заявою

Російська чиновниця вразила цинічною заявою щодо голодування українського режисера.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова стверджує, що внаслідок голодування український режисер Олег Сенцов «не схуд, він навіть додав кілька кілограмів».

Про це Москалькова заявила російському виданню «Новая газета».

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«Писали, що у нього зуби випали, що там мало не цинга – це не так, зуби на місці. Він… виглядає добре. Отримує підтримувальну терапію: вітаміни, глюкозу, білки. З власної згоди отримує. Тобто у нього фактично там як лікувальне голодування виходить. Ну а так голодування, протест – це його законне право», – цитує Москалькову газета.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховною Ради України з прав людини Людмила Денісова припускає, що незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова годують примусово, адже достовірної інформації про його стан здоров’я немає.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 15 червня Денісову не пустили в колонію до Сенцова.