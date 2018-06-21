Кернес має намір добиватися перекваліфікації справи про заворушення в міськраді Харкова

13:40, 21 червня 2018
Політика
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20 червня у Харківській міськраді сталися сутички / фото facebook.com/Pavel Velitskiy

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, зараз поліція порушила справу за статтею "хуліганство", проте він з цим категорично не згоден.

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"Я категорично проти. Вчорашній шабаш міг обернутися людськими жертвами. Ми будемо боротися за те, щоб стаття була змінена на "спробу захоплення державних і громадських будівель", - йдеться у його повідомленні.

За словами Кернеса, вчорашній погром мало був схожий на хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 20 червня перед початком сесії міськради сталися сутички між співробітниками муніципальної охорони та активістами, які протестували проти будівництва біля стадіону «Металіст» багатоповерхівки.

На першому і другому поверсі будівлі міськради активісти запалили фаєри. Під час зіткнень був розпилений сльозогінний газ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.

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Теги: #Харків#Геннадій Кернес