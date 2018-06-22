Донеччину очолив генерал СБУ (відео)

Петро Порошенко в Краматорську представив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця.

Президент України Петро Порошенко у Краматорську представив новопризначеного голову Донецької обласної державної адміністрації, генерала СБУ Олександра Куця.

Як передає кореспондент УНІАН, президент також подякував Павлу Жебрівському за роботу на цій посаді.

За словами президента, «Олександр Іванович з перших днів війни був добровольцем на фронті. Тільки у складі бойових груп СБУ, а діяльність бойових груп СБУ, як у нас не прийнято коментувати, я як президент дуже добре знаю і можу засвідчити, що коли вороги бояться Олександра Івановича, вони це роблять недарма. Це людина, яка рішуче іде в бій, людина, яка має аналітичний склад розуму, людина, яка дуже добре відома на Донбасі, яку знає весь Донбас. І Олександр Іванович знає, шанує і поважає Донбас та його жителів. Впевнений у тому, що той досвід ефективної співпраці з Операцією Об’єднаних сил, взаємодія керівника військово-цивільної адміністрації з Операцією Об’єднаних сил є дуже важливою, той досвід співпраці із силовиками, досвід співпраці з народними депутатами, є безцінним», - сказав глава держави.

Як наголосив Порошенко, пріоритетом в роботі Куця мають стати мир, безпека людей, відновлення інфраструктури і розвиток території.

«Це є наше спільне завдання. Я переконаний, що в Олександра Івановича все вийде», - сказав президент.

Після представлення працівник апарату оприлюднив указ президента: «Призначити Куця Олександра Івановича головою Донецької обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко».

Після того, як оголосили відповідний указ про призначення Куця на посаду, новий керівник донецької області подякував Порошенку за довіру, а також сказав, що не підведе.

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"Основними пріоритетами для нас залишається безпека, інформаційна безпека, розвиток інфраструктури та економіки регіону", - додав Куць, пише Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької облдержадміністрації. 19 червня Порошенко призначив Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України. Правозахисники заявили, що рішення було ухвалено з порушенням закону.

41-річний Куць до цього призначення керував управлінням СБУ в Донецькій області.