У «Батьківщині» вирішили, кого пропонуватимуть на посади міністрів

Про це повідомляє INSIDER, посилаючись на джерело. Пропозиції були озвучені на засіданні фракції.

Крім того, в "Батьківщині" пропонують Андрія Сенченка на міністра ЖКГ, Романа Ілика на міністра охорони здоров’я і Олександру Кужель на голову Рахункової палати.

Співрозмовник видання зазначив, що це лише партійні пропозиції, а не домовленості.

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За його словами, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко також поскаржилась на засіданні, що є діалог з президентом, але зовсім немає з Арсенієм Яценюком.

Раніше повідомлялось, що у «Народному фронті» заявили про плани очолити комітет ВР з нацбезпеки. Також в «Народному фронті» повідомляють, що за списком партії до Верховної ради обрані депутати, які брали участь в АТО - Андрій Тетерук, Юрій Береза, Дейдей Євген, Євген Лапін та інші.