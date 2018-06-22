"Поверніть наших, заберіть своїх": у Києві біля консульства РФ провели акцію (фоторепортаж)

Представники консульства не вийшли до активістів.

Біля будівлі Консульського відділу посольства РФ в Україні, в Києві, 22 червня активісти провели акцію "Поверніть наших, заберіть своїх".

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції принесли символічного Ватника.

Активісти виступили з вимогою звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів, незаконно утримуваних у російських в'язницях.

Організатори акції - Медійна ініціатива за права людини - зібрали інформацію про українських політв'язнів у Росії і про затриманих в Україні громадян Росії.

Читайте такожМін’юст подав звернення до ЄСПЛ про порушення Росією прав Сенцова

"На сьогодні українським правозахисникам відомо про щонайменше 19 громадян РФ, яких затримали у зв'язку з війною і звинувачують або вже засудили за участь у незаконних збройних формуваннях, шпигунстві, веденні агресивної війни й іншими статтями Кримінального кодексу України. У Росії їхніх імен не знають і долею цих людей майже не цікавляться", - заявили активісти у коментарі LB.ua.

Представники консульства не вийшли до активістів.