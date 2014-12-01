Європа і США заявили, що Росія повинна піти з Донбасу

Як повідомляє Європейська Рада, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови після того, як Туск офіційно вступив на посаду президента Європейської Ради.

"Ми поділяємо занепокоєння у зв'язку із кризою в Україні та погодилися з тим, як важливо для Росії піти зі східної України, припинити постачання підрозділів та обладнання, дозволити ефективно контролювати кордон та дозволити ОБСЄ продовжити свою місію. Усі заручники повинні бути звільнені", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Туск та Обама заявили про те, що ЄС і США продовжать працювати разом, включаючи роботу над санкціями, а також надавати Украіні фінансову підтримку. "Ми домовилися бути єдиними і тримати стабільний курс", - наголошується у повідомленні.

Президенти також торкнулися питання безпеки та необхідності подальшого зміцнення зв'язків між Євросоюзом і НАТО.

Крім того, сторони обговорили важливість переговорів щодо трансатлантичної торгівлі та інвестиційного партнерства.