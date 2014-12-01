Європа і США заявили, що Росія повинна піти з Донбасу

20:46, 01 грудня 2014
Політика
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Президент Європейської Ради Дональд Туск і президент США Барак Обама наголошують, що Росія має піти зі сходу України, припинити постачати військові підрозділи та обладнання і дозволити ефективно контролювати кордон.

ruslentanews.com

Як повідомляє Європейська Рада, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови після того, як Туск офіційно вступив на посаду президента Європейської Ради.

"Ми поділяємо занепокоєння у зв'язку із кризою в Україні та погодилися з тим, як важливо для Росії піти зі східної України, припинити постачання підрозділів та обладнання, дозволити ефективно контролювати кордон та дозволити ОБСЄ продовжити свою місію. Усі заручники повинні бути звільнені", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Туск та Обама заявили про те, що ЄС і США продовжать працювати разом, включаючи роботу над санкціями, а також надавати Украіні фінансову підтримку. "Ми домовилися бути єдиними і тримати стабільний курс", - наголошується у повідомленні.

Президенти також торкнулися питання безпеки та необхідності подальшого зміцнення зв'язків між Євросоюзом і НАТО.

Крім того, сторони обговорили важливість переговорів щодо трансатлантичної торгівлі та інвестиційного партнерства.

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