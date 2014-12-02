Активіста "Антикорупційного комітету" могли вбити через професійну діяльність - МВС

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«Днями в Печерському районі столиці сталося вбивство. Потерпілим виявився один з членів громадської організації «Антикорупційний комітет Майдану». Ця організація налічувала декілька осіб», - йдеться в повідомленні.

За даними міліції, «30 листопада близько 20-ї години вечора до орендованої квартири зайшов знайомий постраждалого та виявив труп останнього з численними ножовими пораненнями та травмою голови». На місце події одразу приїхали карета швидкої допомоги та правоохоронці. За словами експертів, смерть настала близько 18-ї години вечора.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Правоохоронці розглядають ряд версій: професійна діяльність, корисливі спонукання та інші. Триває слідство.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві вбили заступника голови правління ГО "Антикорупційний комітет Майдану" Олександра Костренка.

За даними активіста цієї організації Антона Черниша, «на момент своєї смерті Костренко займався боротьбою з корупцією в органах державної влади, входив до складу Консультативної ради при Генеральній прокуратурі, боровся з фактами незаконного виселення людей і був незамінним консультантом в юридичних та процесуальних питаннях".