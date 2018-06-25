Спільник Савченко у підготовці держперевороту залишиться під арештом

Керівник центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан разом з народним депутатом Надією Савченко підозрюються у підготовці теракту та держперевороту.

Шевченківський райсуд Києва продовжив строк тримання під вартою підозрюваного у підготовці теракту та держперевороту керівника центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана ще на два місяці без визначення розміру застави.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Шевченківського райсуду Лідія Шебуняєва.

Згідно з рішенням судді, Рубан перебуватиме під вартою до 23 серпня. Варто зазначити, що строк нинішнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мав закінчитися 2 липня.

Читайте також"Тисячі загиблих, збиралися розстріляти центр Києва": в СБУ розповіли подробиці запланованого теракту за участю Рубана

Як зазначив під час судового засідання прокурор Генпрокуратура Олександр Банник, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно продовжити на два місяці, оскільки, зокрема, слідство має отримати ще висновки низки експертиз (щодо осудності Рубана та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні - народного депутата Надії Савченко на момент вчинення злочину; можливість знищення будівлі парламенту з вилученої у них зброї) та допитати інших свідків у кримінальному провадженні.

Також прокурор нагадав, що Рубан звертався до так званого “омбудсмена ДНР” Дар’ї Морозової з проханням включити його до списку з обміну заручників, що, на думку прокурора, може свідчити про бажання підозрюваного переховуватися на непідконтрольній частині Донецької області.

Своєю чергою адвокат Рубана Валентин Рибін висловлювався проти задоволення клопотання. Він стверджував, що Рубан наразі має статус не підозрюваного, а є полоненим, і українській владі вигідно його утримувати для переговорів про обмін заручників.

Після оголошення рішення суду Рибін заявив, що апеляцію на дане рішення захист не подаватиме. За словами адвоката, у цьому немає сенсу, оскільки українські суди позбавлені можливості застосовувати альтернативні запобіжні заходи до підозрюваних у злочинах, який інкримінують Рубану.

Довідка УНІАН. Савченко і Рубан, 8 березня 2018 року затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.