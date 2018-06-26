Після скандалу з Ляшком МОН закликало не допускати у закладах освіти політичну агітацію (відео)

МОН нагадало місцевим органам виконавчої влади про те, що одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Міністерство засудило політичну агітацію у закладах освіти і закликало обласні державні адміністрації вжити відповідних заходів.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України, про це йдеться в листі МОН «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти» №1/9-407, надісланому обласним та Київській міській державній адміністрації.

«Міністерство засуджує розміщення будь-якої партійної агітації у закладах освіти, проведення політичних акцій та залучення до них учасників освітнього процесу. Просимо вжити дієвих заходів щодо недопущення у закладах освіти політичної агітації, просування політичного брендингу та використання приміщень закладів освіти для розміщення громадських приймалень», - йдеться у листі.

МОН також нагадує, що одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Відповідно до статті 31 нового Закону України «Про освіту» політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.

Раніше Олега Ляшка розкритикували у соцмережах за фото, на якому учні у Сновській спортивній школі Чернігівської області одягнені у футболки з назвою партії. За даними ТСН, захід за участю депутатів організовувала не школа, а партійний сегмент. Із Ляшком приїхали нардепи з інших партій, які мали відкривати новий футбольний майданчик зі штучним покриттям. Однак за деякий час до початку заходу пішов дощ, через що діти вирушили в спортзал.

"Я хочу звернутися до тих, хто ідуть із такою агітацією в навчальні заклади. Вони порушують законодавство України", – заявила міністр освіти Лілія Гриневич. Відомство збирається приїхати в школу з перевіркою. Ляшко інцидент не коментував, а його однопартієць Андрій Лозовий стверджує, що футболки діти попросили самі.