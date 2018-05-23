Ляшко пригрозив спалити трибуну і всю Раду "до бісової матері" (відео)

Ляшко попередив, що спалить трибуну, але не дозволить позбавити українців землі.

Народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко відреагував на рішення ЄСПЛ, який зобов'язав Україну зняти мораторій на продаж землі.

Так, нардеп пригрозив, що спалить трибуну Ради, але не дозволить "позбавити українців землі". Відповідне відео опубліковане на сторінці політика у Facebook.

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"Міжнародні фінансові спекулянти і глитаї хочуть позбавити українців власної землі, шантажуючи кредитами, і наша влада йде в них на поводу. Сьогодні МВФ нам виставив вимогу підвищити ціну на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Про те, що у людей немає таких грошей і в ХХІ столітті, коли весь світ рухається вперед, українські селяни змушені відрізати газову трубу і переходити на дрова – ніхто не думає. Якщо влада виконає цю дурну вимогу, наступною буде вимога продажу землі", - заявив Ляшко.

"Радикал" переконаний, що не випадково напередодні Європейський суд з прав людини виніс рішення про визнання мораторію таким, що нібито порушує права українців.

Нардеп закликав парламент об’єднатися навколо національних інтересів і "не дати позбавити українців майбутнього".

"Якщо цивілізований шлях вирішення питання не пройде - готовий спалити трибуну і весь парламент до бісової матері, але зробити українців чужими на рідній землі не дозволю!", - попередив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Європейський суд з прав людини у справі "Зеленчук і Цицюра проти України" ухвалив рішення, за яким абсолютна заборона в Україні на купівлю і продаж земель сільськогосподарського призначення порушує Європейську конвенцію з прав людини.