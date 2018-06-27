Рабинович: Партія «За життя» покаже покроково, як вивести країну з економічного глухого кута

Партія «За життя» у липні презентує покрокову програму виведення країни з економічної кризи. Таку заяву зробив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович в прямому ефірі телеканалу «112 Україна».

«Нам потрібно перестати займатися псевдопатріотизмом. Не можна співати гімн, кричати про любов до країни – і в цю саму секунду втрачати «Шовковий шлях», третину бюджету країни, доходи в бюджет від підприємств Донбасу через блокаду. З такою «любов'ю» до Батьківщини ми далеко не заїдемо. Потрібно будувати сильну країну, керуючись виключно економічною доцільністю. Гривня не розуміє криків, а стабільний курс національної валюти ґрунтується на сильній економіці. Тому партія «За життя» вже в липні презентує нову економічну програму виходу країни з кризи, де будуть зазначені докладні кроки з відновлення всіх сфер господарювання. Ми це покажемо покроково, прямо по днях, як треба виводити країну з економічного глухого кута», – заявив народний депутат.

На його думку, основою відродження економіки України має стати політична багатовекторність, яка дозволить нам вибудувати взаємовигідні торговельні відносини з усіма країнами.

«У партії «За життя» простий і зрозумілий підхід у виборі зовнішньополітичного вектора України – ми за позаблоковий, нейтральний статус нашої країни з відкритою економікою. Виходячи з географічного положення, нам потрібно стати державою, яка буде заробляти гроші і на Сході, і на Заході. Ми повинні будувати торговельні шляхи по території нашої країни, щоб сусіди могли безперешкодно торгувати між собою, а ми отримували від цього дивіденди. Замість цього ми постійно хочемо вибрати один вектор розвитку, втрачаючи транзитну перевагу. Це неправильно, економічно невигідно», – зазначив парламентарій.

Вадим Рабинович також підкреслив, що допомога міжнародних фінансових інститутів сьогодні не врятує нас, тому що позики «проїдає корумпована влада».

«Нам сьогодні радісно заявили, що ЄС дасть Україні 1 млрд євро, при цьому наша влада зобов'язується зняти мораторій на вивіз лісу-кругляка. Ми вб'ємо екологію країни, а отримаємо за це мільярд, який не є панацеєю для нас. Заради краплі в морі для бюджету нашої величезної країни ми вирубаємо весь свій ліс. Хіба це варте того? Чому в Європі, знищивши одне дерево, людина заплатить штраф 10 тис. євро, а ми повинні залишити своїх дітей без карпатського лісу?» – задався питанням лідер партії «За життя».

Політик вважає, що тільки самі українці зможуть побудувати по-справжньому незалежну державу, без сумнівної допомоги ззовні, але для цього нам потрібно повірити в свої сили і перестати думати, що все вирішать за нас.

«У України є лише один справжній друг – це Україна і українці, всі інші хочуть від нас або території, або лісу, або людського ресурсу. Сьогодні, коли всім зрозуміло, що ми невпинно рухаємося до чергової зміни влади, в наших спільних інтересах не допустити нав'язування чергового кредиту. Ми повинні зробити все, щоб майбутнє наших дітей було безхмарним, і тому не дамо наперсточникам при владі в черговий раз розпродати нашу країну», – резюмував Вадим Рабинович.