Росія боїться, що татари виступлять проти окупантів у разі нападу на Україну - Джемілєв

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Крим.Реалії.

«Йде пряма така підготовка. Там навіть людям кажуть, що пропонують, у всякому разі, кримським татарам, покинути цю територію. Чому кримським татарам пропонують - ясна річ, тому що вони побоюються, що в разі військових дій вони будуть сприяти українським силам», - сказав Мустафа Джемілєв.

Як повідомлялося раніше, НАТО і Україна 2 грудня засудили нарощування російського військового угруповання в анексованому Криму і на Чорному морі.

Читайте такожДжемілєв: кримські татари ігноруватимуть призов у російську арміюПро це йдеться в рішенні міністрів закордонних справ 28 країн НАТО і України за підсумками зустрічі в Брюсселі.

В кінці лютого-на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Після цього США і Європейський Союз ввели низку економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.