У МЗС вимагають від РФ допустити українського консула до Кольченка

Кольченка затримали у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У Міністерстві закордонних справ України вимагають від Російської Федерації допустити українського консула до політв’язня Олександра Кольченка.

Про це у своєму Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Вимагаємо допуск українського консула до політв'язня О.Кольченка. За 4 роки - жодного дозволу РФ всупереч міжнародному праву», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. Активіста Кольченка разом з режисером Олегом Сенцовим затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

Читайте такожПолітв’язень Кольченко просить зустрічі з українськими консулом і омбудсменом

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

14 травня ц.р. Сенцов, який утримується в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення всіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Кольченко, який утримується в колонії Челябінська, 31 травня оголосив голодування на підтримку голодуючого Сенцова, однак 7 червня припинив його у зв’язку з різким погіршенням фізичного стану.