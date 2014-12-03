Порошенко і Туск домовилися про проведення у Києві саміту Україна - ЄС
16:11, 03 грудня 2014Політика
0 0
Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск домовилися про проведення наприкінці січня – на початку лютого у Києві 17-го саміту Україна - ЄС.
REUTERS
Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента України.
Читайте такожТуск: Ми всі хочемо миру, але не ціною України
Під час телефонної розмови співрозмовники торкнулися майбутніх двосторонніх зустрічей, зокрема можливого візиту Порошенка до Брюсселя в середині грудня, у той час, коли там відбуватиметься засідання Європейської Ради і саміт Європейської народної партії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter