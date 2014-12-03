Порошенко і Туск домовилися про проведення у Києві саміту Україна - ЄС

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента України.

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Під час телефонної розмови співрозмовники торкнулися майбутніх двосторонніх зустрічей, зокрема можливого візиту Порошенка до Брюсселя в середині грудня, у той час, коли там відбуватиметься засідання Європейської Ради і саміт Європейської народної партії.