Порошенко в присутності Зурабова поговорив з Путіним. Той погрожує наступом - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Іnsider" з посиланням на власні джерела.

О 22:00 журналісти, які очікували завершення фракції БПП, стали свідками, як з адміністрації президента вийшов посол Росії Михайло Зурабов.

Коментувати пізній візит посол відмовився.

Пізніше представник АП повідомив виданню, що в цей час відбулася важка розмова з Путіним у присутності посла. На засідання фракції президент прийшов у поганому настрої і розповів про розмову з Путіним, яка тривала півтори години.

"Є проблема з Росією - вони погрожують розпочати наступ і вимагають визнання сепаратистських республік, а також відмови від вступу в НАТО і ЄС", - розповів інший співрозмовник видання.

Ще одна людина, близька до президента, повідомила, що контактів з Москвою не було більше тижня, після саміту в Австралії.

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"Якщо раніше вони мало не кожен день говорили по телефону, плюс ми спілкувалися через посередників, то зараз всі контакти припинились. І ми не розуміємо, що він задумав", - сказав співрозмовник видання

Минулого четверга на робочій групі з підготовки коаліційної угоди стався скандал. Причиною стало те, що Блок Порошенка не хотів підписувати текст коаліційної угоди в редакції, яка передбачала вступ України в НАТО.

Але представники інших фракцій пункт відстояли.

У п'ятницю на зустрічі з громадськими активістами Майдану Порошенко дав зрозуміти, що дуже незадоволений цим рішенням.

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"Ви думаєте, що ви зробили краще, але насправді - тільки гірше. Скоро Альянс зробить заяву, що не може нас прийняти. Я буду зараз про це говорити з Байденом, щоб цього не робили", - сказав президент активістам.

"Через те, що у нас військовий конфлікт на Сході, в Альянс нас ніхто не прийме. Зате Путіна це тільки роздратує", - нарікають соратники президента.