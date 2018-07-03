Глава Генштабу підписав наказ про декомунізацію у ЗСУ (документ)

Присвоєння частинам російської армії назв українських міст не впливає на ЗСУ, які мають власні військово-історичні традиції, наголосив глава Генштабу.

Начальник Генштабу Збройних Сил України Віктор Муженко підписав наказ, який регламентує виконання командирами всіх рівнів управління виконання Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону їхньої символіки".

Про це Муженко повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію документа.

Також глава Генерального штабу назвав присвоєння назв українських міст частинам російської армії "маркуванням території та озвученням претензій на землі інших народів".

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"Щодо присвоєння так званих почесних найменувань частинам російської армії. 1. Українське військо має власні військово-історичні традиції і дії Росії ніяким чином на нас не впливають. 2. Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію - красти чужу історію та славу. 3. Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення", - заявив Муженко.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних найменувань низці частин російської армії, зокрема, іменами українських міст Житомира, Ніжина і Львова.