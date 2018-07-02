Муженко назвав присвоєння частинам російської армії назв українських міст "маркуванням території"

Віктор Муженко зазначив, що такі дії є чітким сигналом від Росії, що вона не збирається зупинятись на анексії Криму та окупації Донбасу.

Голова Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко назвав присвоєння назв українських міст частинам російської армії "маркуванням території та озвученням претензій на землі інших народів".

Про це Муженко написав на сторінці в Facebook.

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"Щодо присвоєння так званих почесних найменувань частинам російської армії. 1. Українське військо має власні військово-історичні традиції і дії Росії ніяким чином на нас не впливають. 2. Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію - красти чужу історію та славу. 3. Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення", - заявив Муженко.

Начальник Генштабу зазначив, що такі дії є чітким сигналом від Росії, що вона не збирається зупинятись на анексії Криму та окупації Донбасу. За його словами, традиції сучасної російської армії – це суміш імперських та радянських міфів.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних найменувань ряду частин російської армії, зокрема, іменами українських міст Житомира, Ніжина і Львова.