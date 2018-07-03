У «Відродженні» вимагають від Міноборони провести службове розслідування закупівлі житла для військовиків

Депутатська група «Партія «Відродження» пропонує цієї п’ятниці заслухати в парламенті міністра оборони України з приводу ситуації із забезпеченням житлом військовослужбовців.

Про це під час виступу у Верховній Раді у вівторок заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар, повідомляє прес-служба партії.

Він наголосив, що ще 22 червня був оприлюднений звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на закупівлю та будівництво житла для військовиків.

У звіті зафіксовані численні порушення та зловживання – як у процесі будівництва, так і під час закупівлі житла – на суму понад 600 млн грн.

«Це майже половина коштів, виділених у 2016-2017 роках на ці цілі. Якщо планувалося придбати 2200 квартир для родин українських військовослужбовців, то Міністерству оборони вдалося купити лише 1083. Це жахливі дані, тому що в звіті прямо говориться про те, що Міноборони під час закупівлі підписувало недостовірні акти, збільшувало вартість незавершеного будівництва за рік в межах майже 100 млн грн. Починали з 550 млн грн, а закінчили 650 млн грн! Це в той час, як в Україні вартість нерухомості падала, і можна було спокійно купувати житло за вигіднішими цінами і більш прагматично», – наголосив народний депутат.

Він додав, що нині без житла в Україні залишається майже 46 тисяч сімей військовослужбовців. Віктор Бондар закликав міністра оборони відреагувати на звіт Рахункової палати та провести службове розслідування цієї ситуації.

«Востаннє масове забезпечення житлом військовиків відбулося за уряду Юрія Єханурова – тоді майже 4,5 тис. військовослужбовців отримали оселі. В усі інші періоди Україна видавала від 85 квартир до щонайбільше 2000 квартир у рік. На жаль, це ганебні цифри. Під час війни уряд і Міністерство оборони мали б переглянути свою стратегію у цьому напрямі. Тому ми вимагаємо від Міноборони перевірити використання цих коштів. Також ми хочемо заслухати в п’ятницю звіт міністра оборони, його коментар стосовно того, що він думає про звіт Рахункової палати. Забезпечення житлом українських воїнів, які сьогодні життя віддають за Україну та її майбутнє, – це престиж служби в армії і це стимул захищати свою державу», – заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».