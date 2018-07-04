Серце зайняте: антикорупційний прокурор уперше показав свою дівчину (відео)

Прокурор прийшов на фестиваль джазу разом із 23-річною юристкою.

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький більше не самотній. Він уперше вивів у світ свою нову дівчину.

"Це найкрасивіша жінка на цій планеті", - представив її журналістам кавалер, йдеться у сюжеті ТСН.

Й одразу заперечив, що цей вихід у публіку вдвох є першим: "Що означає вперше? Просто ви раніше не помічали".

Керівник САП дав зрозуміти, що не в захваті від випитування подробиць свого особистого життя. "Звати Юля. Моя Юля. Цього досить. Все інше – це таємниця, це приватне життя", - наголосив він.

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Однак дещо розповісти погодилася сама дівчина. Зокрема, вона зізналася, що джаз їй не вельми до вподоби, а пішла вона на фестиваль тому, що її запросив Назар.

Також Юлія розповіла, що працює юристом, але познайомилася пара не по роботі. "По громадській діяльності, якщо вже на те пішло", - сміється Холодницький. А дівчина уточнила, що сталося це на футболі – на матчі Ліги чемпіонів. Запитання про вік дівчини прокурор спробував відхилити: "Не можна це питання ставити". Однак його супутниця все ж відповіла, що їй 23 роки і вона закінчила Національну академію внутрішніх справ.

Запитання про рідне місто Юлії так само не сподобалося Холодницькому. "Це допит", - пожартував він. Однак його кохання таємниці робити не стала. "З Кіровоградщини", - сказала вона про свій рідний край.