У Петербурзі за листівки про Сенцова затримали п'ятьох осіб

4 липня усіх затриманих відпустили без складання протоколів.

У російському Санкт-Петербурзі напередодні були затримані п'ять осіб, які роздавали листівки про незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

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Як повідомляє «ОВД-інфо», посилаючись на учасника «Групи допомоги затриманим в Петербурзі» Михайла Лебедєва, затриманих забрали у відділ поліції № 28.

4 липня всіх затриманих відпустили без протоколу.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.