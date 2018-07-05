Експерт озвучив небезпечні сценарії Кремля для України

Насамперед Кремль буде намагатися отримати "свого" президента, зазначив експерт.

Росія буде намагатися отримати в результаті виборів в Україні підконтрольного президента та недієздатний парламент.

Про це військовий експерт і блогер Олексій Арестович розповів в інтерв'ю "Апострофу".

На думку експерта, насамперед Кремль буде намагатися отримати "свого" президента: "Жінка з косою – однозначно їхня, тому що там настільки тісні газпромівські зв'язки, що просто страшно говорити про це".

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У разі провалу увагу буде зосереджено на парламенті, - він повинен буде або постійно перебувати в конфлікті з президентом і заважати проводити проєвропейські реформи, або провести в Раду маленькі партії, через які фрагментований парламент не зможе дійти єдиної думки через велику кількість фракцій.

"Для них задовільним є будь-який з цих варіантів, навіть мінімальний. Тому вони не дуже турбуються, і, судячи з усього, їм, напевно, вдасться мікшувати наш парламент і зробити його ще більш недієздатним, ніж нинішній. Вони до цього йдуть і, я так думаю, успішно вирішать це завдання хоча б у мінімальному пакеті", - зауважив Арестович.

"Вся ця стратегія гібридної війни не передбачає масштабних дій, а мінімально необхідне втручання. Як у Криму, як під час вторгнення у серпні 2014-го, як на дипломатичному, телевізійному, інформаційному фронтах, як в історії з парламентом. Там платять мінімум, тому що розуміють, що великі планувальники одразу потраплять під санкції, а це означає падіння бюджетів. Отже, потрібно вміти вирішувати завдання малими бюджетами. І вони це роблять", - резюмував військовий експерт.

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