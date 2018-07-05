Луценко заявила, що боязнь нардепів голосувати за ЦВК пов'язана зі страхом нових виборів

Процедура подання кандидатур до Верховної Ради Президентом України була повністю дотримана, каже Луценко.

Представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко заявила, що боязнь народних депутатів голосувати за оновлення ЦВК пов'язана з переляком виборів, що наближаються.

Про це повідомляє прес-служба БПП. За словами Луценко, народні депутати не мали жодних об'єктивних підстав не голосувати за оновлення складу Центральної виборчої комісії, адже Президент дотримувався всіх встановлених процедур внесення кандидатур.

"Президент України, при внесенні кандидатів на посади у Центральній виборчій комісії, керувався такими принципами: склад ЦВК повинен бути повністю оновлений, всі кандидати повинні мати переважну репутацію та високі професійні якості, спеціальна перевірка кандидатів повинна підтвердити повна відповідність всім вимогам, кандидати не повинні мати відношення до будь-яких порушень виборчого законодавства", - підкреслила нардеп.

Луценко також запевнила, що такі кандидати були представлені парламенту за пропозиціями парламентських фракцій і груп. Процедура подання кандидатур до Верховної Ради Президентом України була повністю дотримана. Глава держави врахував пропозиції фракцій і груп. Всі представлені кандидати у ЦВК пройшли спеціальну перевірку й відповідають всім необхідним якостям.

"Центральна виборча комісія забезпечує право громадян України віддати свій голос на виборах за того чи іншого кандидата. Боязнь народних депутатів багатьох фракцій говорить про одне - вони бояться покинути стіни Верховної Ради, вони бояться наступних чергових виборів як Президента України, так і Верховної Ради. Своєю відмовою голосувати за оновлення ЦВК вони позбавляють громадян України на чесні і прозорі вибори з оновленим складом Центральної виборчої комісії. Виходячи з цього, фракція БПП зібралася на спеціальне засідання для обговорення ситуації та подальшої роботи в сесійній залі", - резюмувала Ірина Луценко.