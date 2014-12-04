Чубаров закликав депутатів Європарламенту відвідувати Крим, не визнаючи його анексію

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Рефат Чубаров заявив сьогодні в Брюсселі на засіданні підкомітету з прав людини Європейського парламенту.

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"Я не знаю, як довго буде ця окупація, але кримські татари чекають дива, очікують, що міжнародне співтовариство знайде ключ до розв'язання ситуації. Присутність міжнародної місії важлива, але це неможливо, тому що Москва ставить умови визнання Криму. Потрібно бувати в Криму без визнання Криму російською територією", - сказав Рефат Чубаров.

Він також повідомив про ситуацію в Криму, як "окупаційна влада застосовує прямі репресії, прямою мішенню яких стали кримські татари".

Лідер кримських татар нагадав, що татари "тільки повернулися в Крим", і зараз для них "виникла нова загроза".

"Вони відкрито виступили проти референдуму, тому окупаційна влада зараз їх переслідує. У Криму не було референдуму. Там не було навіть 50% населення Криму. Крім помсти, метою цих переслідувань є залякування", - сказав Рефат Чубаров.

За його словами, "людей викрадають і вбивають за політичними і релігійними ознаками". "Цього раніше ніколи не було. Всі ці факти були описані. Російська влада практикує депортацію тих, хто не згоден з її політикою", - заявив лідер кримських татар.

Він зазначив, що російська влада для того, щоб закріпити своє незаконне перебування в Криму, використовує подвійні стандарти. "Публічна риторика і реальне життя в Криму - протилежні речі. Один з основних інструментів - створення паралельних структур: якщо більшість татар не задоволені, вони знайдуть кількох "своїх" татар", - пояснив він.