Джемілєв: кримські татари ігноруватимуть призов в російську армію

Про це заявив народний депутат, один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, повідомляє ТСН.

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"Окупаційна влада всім роздає повістки із закликом йти в російську армію. Ясно, що кримські татари не будуть служити в російській армії. А оскільки вони будуть відмовлятися від призову, то їм загрожує тюремне ув'язнення", - наголосив Мустафа Джемілєв.

Він підкреслив, що, відмовляючись від служби в російській армії,кримським татарам доведеться разом з сім'ями переїжджати на територію материкової України. А призовники поповнять українську армію.

"Напевно, доведеться десь на кордоні з Кримом, в Херсонській області, створювати якісь поселення. Чоловіки, звичайно, будуть в українській армії", - сказав Мустафа Джемілєв.

Він також зазначив, що в даний час в батальйонах Нацгвардії та інших частинах воюють до 450 кримських татар.