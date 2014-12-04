У Раді сформували комітети

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 270 народних депутатів із 375, зареєстрованих у сесійній залі. 27 народних депутатів проголосували проти.

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Раніше Верховна Рада України обрала народного депутата Андрія Парубія («Народний фронт») першим заступником голови парламенту. Народного депутата Оксану Сироїд("Самопоміч") обрано заступником голови ВР.

Постановою утворюються такі комітети Верховної Ради України восьмого скликання:

1) Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин;

2) Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;

3) Комітет з питань бюджету;

4) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;

5) Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

6) Комітет з питань економічної політики;

7) Комітет з питань європейської інтеграції;

8) Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

9) Комітет з питань запобігання та протидії корупції;

10) Комітет у закордонних справах;

11) Комітет з питань інформатизації та зв’язку;

12) Комітет з питань культури і духовності;

13) Комітет з питань науки і освіти;

14) Комітет з питань національної безпеки і оборони;

15) Комітет з питань охорони здоров'я;

16) Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

17) Комітет з питань податкової та митної політики;

18) Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

19) Комітет з питань правової політики та правосуддя;

20) Комітет з питань промислової політики та підприємництва;

21) Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України;

22) Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики;

23) Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту;

24) Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення;

25) Комітет у справах ветеранів та інвалідів;

26) Комітет з питань транспорту;

27) Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" встановлюється, що до складу кожного з комітетів парламенту восьмого скликання може входити не менше 11 і не більше 35 народних депутатів.

Крім того, передбачається затвердити, згідно із частиною першою статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання.

Постановою встановлено, що у разі внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, проекту постанови чи іншого акта Верховної Ради, зміст якого стосується предметів відання двох або більше парламентських комітетів, головний комітет з опрацювання такого проекту визначається на підставі статті 88 Конституції України головою Верховної Ради, у тому числі за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді, внесеною відповідно до Регламенту Верховної Ради, якщо рішенням Верховної Ради опрацювання проекту такого акта не віднесено до відання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, утвореної відповідно до статті 89 Конституції України.

Відповідно до пропозицій народних депутатів, постанову також було доповнено положеннями щодо того, що згідно зі ст. 10 Закону України “Про приватизацію державного майна” утворюється спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Також депутати підтримали пропозицію щодо утворення спеціальної комісії ВР з питань демократичного встановлення контролю над воєнною організацією держави.