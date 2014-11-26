У новій Раді буде працювати на два комітети менше, ніж в парламенті минулого скликання
Робоча група з підготовки першої сесії Верховної Ради VIII скликання погодила, що у парламенті працюватиме 27 профільних комітетів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив представник партії «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін.
Він зазначив, що у даний час група продовжує працювати, але вже узгодила найважливіші питання. Зокрема, було домовлено про порядок денний роботи ВР та кількість комітетів.
“Їх буде 27”, - сказав він.
Льовочкін також додав, що «Опозиційний блок» наполягав на створенні комітету з комплексного вирішення проблем Донецької та Луганської областей, а також Криму. Водночас, ця пропозиція, за його словами, не знайшла підтримки у представників коаліції.
“Комітету з питань Донбасу і Криму у цьому скликанні парламенту не буде”, - сказав він.
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Крім того, Льовочкін зауважив, робоча група погодила місця, на яких сидітимуть депутати у сесійній залі.
За його словами, на сьогодні “майже всі конфліктні питання, які існували в рамках роботи нашої підготовчої групи, знято”.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада голова підготовчої групи Володимир Гройсман повідомив, що група попередньо прийняла за основу рішення про те, що у Верховній Раді восьмого скликання буде 25 комітетів.
У парламенті сьомого скликання було 29 профільних комітетів і Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.