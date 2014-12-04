Рада міністрів ОБСЄ не змогла прийняти декларацію по Україні

Про це заявив чинний голова ОБСЄ, начальник федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер, передає ТАСС.

Підбиваючи підсумки дискусії, він сказав: "Нам не вдалося досягнути консенсусу з усіх питань, пов'язаних із проектом декларації щодо кризи в Україні і навколо неї. Обговорення показує, що є розбіжності в оцінках причин кризової ситуації".

"Ми дійсно не змогли прийти до консенсусу з декларації по Україні сьогодні, але підходимо до нього все ближче, сподіваюся, врешті-решт, ми зможемо її досягнути", - сказав він.

"Головним пунктом розбіжності стали різні точки зору на причини української кризи. Зараз консенсусної думки з цього питання немає", - додав він.

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Буркхальтер також заявив, що оголошене припинення вогню між так званими «ДНР» і «ЛНР», з одного боку, і Києвом - з іншого, є позитивним розвитком подій і знаходиться в руслі Мінських домовленостей.

"Заяви про досягнуті угоди знаходяться в руслі Мінських домовленостей, відповідають їх духу", - сказав він.

"Але слід проявляти обережність. Тут є багато аспектів, які до кінця незрозумілі. Але це позитивний розвиток подій, ми обговорювали це питання з Росією, з Україною в ході різних двосторонніх зустрічей", - додав Буркхальтер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, після наради президента України Петра Порошенка з керівниками силових відомств стало відомо, що 9 грудня в зоні антитерористичної операції має розпочатися День тиші.