Експерти про події у Чечні: Путін відволікся на Україну і отримав удар по самодержавству

Такої думки дотримується більшість експертів, опитаних ТСН.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень:

- До початку військової кампанії на Донбасі росіяни доволі щільно контролювали безпекову ситуацію в Чечні через наявність там потужного військового ресурсу. Плюс туди йшли величезні кошти, зокрема, Кадирову і його людям. У Росії навіть жартували, що Путін платить Кадирову "мзду" за його лояльність.

Такий розклад влаштовував Кремль, але переважна більшість військ, які перебували в Чечні, сьогодні воюють на Донбасі. Тому росіяни вже не можуть ефективно діяти в цьому регіоні – у них елементарно не вистачає ресурсів. Паралельно з цим в Росії погіршується економічна ситуація.

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Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії:

- Він (Путін - ред.) піднявся на Чечні, фактично на Чечні він став президентом Росії, розв'язавши війну проти Чечні. Там була серія провокацій, і досі ніхто не знає, хто насправді підірвав житлові будинки у Москві, і кажуть, що за цим саме стояли ФСБшні структури. Тому, звичайно, для нього те, що відбувається урозріз з його політикою на Кавказі, - це особистий виклик. І він буде намагатися, щоб ця тема взагалі менше дискутувалася у російському суспільстві.

Я думаю, що достатньо сил у росіян для того, щоб придушити те, що зараз відбувається у Грозному. …Насправді ця диверсійна війна проти Росії на Північному Кавказі - вона продовжується. Це не тільки Чечня. І теракти там продовжуються. Тому це проблема для Росії. Але ж вони контролюють ЗМІ, тому широкі маси про це і знати не будуть.

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Богдан Яременко, дипломат, голова фонду "Майдан закордонних справ":

- Про що ніколи не скажуть у Російській Федерації - те, що це пониження безпеки у Чечні та на території РФ є прямим наслідком війни в Україні. Оскільки Росія сконцентровує все більше і більше ресурсів на Україні, вона стає нездатною контролювати повною мірою, як вона це робила раніше, безпекову ситуацію.

Це відчувають усі громадяни, в тому числі борці за свободу у Чеченській республіці, які одразу скористалися послабленням військової присутності, безпекової присутності російських спецслужб у Чечні для того, щоб провести свою акцію. Чи вплине, чи не вплине (на рейтинг Путіна, - ред.) - складне питання, оскільки, що б не відбувалося, російська пропаганда, звичайно, правильно все це пояснить російському народу.

Але насправді, подібні акції, якщо вони стануть численними - не обов'язково це повинні бути військові зіткнення, але й соціальні, економічні бунти, політичні протести – звичайно, вони розхитують і розхитуватимуть далі фундамент самодержавства Володимира Путіна.

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Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру ім. Разумкова:

- Зараз потрібно поспостерігати, чи це дійсно було випадковістю, як описують офіційні російські джерела... Але я не виключаю, що це було сплановано саме як неприємний подарунок для Путіна. І, звичайно, марно було сподіватися (почути від Путіна більше про теракт - ред.), тому що загальна тональність всього його виступу - вона дуже оптимістична, обнадійлива, впевненість у правильності вибраного курсу.

І, власне кажучи, якщо б він довше чи більш детально зупинявся на питанні (теракту у Грозному - ред.), то це б трохи виходило за рамки тієї оптимістичної тональності, тому що навіть ті ж самі події він подав як чергове свідчення зовнішнього втручання, тобто підтвердження тези, що Росія оточена ворогами і всі сплять і бачать, щоб знищити Росію.

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Як повідомляв УНІАН, У ніч на 4 грудня столиця Чечні перетворилася на арену бойових дій силовиків з ополченцями.

Відомо, що близько першої години ночі група невідомих озброєних людей напала на пост ДПС у Грозному. Потім ополченці зайняли Будинок друку, де розташовуються чеченські ЗМІ.

Силовики блокували і обстріляли будівлю, у центрі Грозного було введено режим контртерористичної операції. Пізніше частина нападників забарикадувалися у школі, розташованій неподалік.

За даними Національного антитерористичного комітету Росії, під час боїв загинули десять силовиків, 28 отримали поранення. За даними голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова, втрати нападників склали дев'ять осіб.

Відповідальність за напад на Грозний взяла на себе організація «Імарат Кавказ».