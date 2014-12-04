В ході боїв в Грозному загинули десять силовиків і вісім ополченців

17:09, 04 грудня 2014
Політика
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В ході боїв в Грозному загинули десять співробітників територіальних органів поліції і 28 - поранені.

vk.com/zataev93

Про це повідомляє Національний антитерористичний центр Росії.

Як повідомляють у відомстві, в будівлях Будинку друку і школи № 20, звідки ополченці чинили збройний опір, виявлено вогнепальну зброю, гранати, боєприпаси, 24 готових до застосування саморобних вибухових пристрої.

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У даний момент знайдені тіла восьми убитих ополченців. Обстеження території, де відбувався бій, триває. Фахівці-вибухотехніки приступили до знешкодження виявлених СВУ.

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