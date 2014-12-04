В ході боїв в Грозному загинули десять силовиків і вісім ополченців
17:09, 04 грудня 2014Політика
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В ході боїв в Грозному загинули десять співробітників територіальних органів поліції і 28 - поранені.
У даний момент знайдені тіла восьми убитих ополченців / vk.com/zataev93
Про це повідомляє Національний антитерористичний центр Росії.
Як повідомляють у відомстві, в будівлях Будинку друку і школи № 20, звідки ополченці чинили збройний опір, виявлено вогнепальну зброю, гранати, боєприпаси, 24 готових до застосування саморобних вибухових пристрої.
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У даний момент знайдені тіла восьми убитих ополченців. Обстеження території, де відбувався бій, триває. Фахівці-вибухотехніки приступили до знешкодження виявлених СВУ.
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