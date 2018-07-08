Медіа поспішили з можливістю визнання анексії Криму - спецпредставник Держдепартаменту

Волкер пояснив американську позицію щодо анексії Криму.

Спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер наголосив, що США не планують визнавати анексію Криму Росією.

"Я думаю, що американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму. Білий дім висловився надалі дуже ясно – радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму. Так і слід розуміти американську позицію", - заявив він в інтерв'ю німецькому телеканалу Ost West.

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За словами Волкера, адміністрація президента США демонструвала послідовний підхід у питанні підтримки територіальної цілісності України.

"Говорячи про Україну ширше, я думаю, що Україна знає, що США дуже підтримували її в питанні відновлення суверенітету країни, її територіальної цілісності і світу, особливо в районах Східної України, де тривають бої. І я думаю, що адміністрація (а вже півтора року це адміністрація Трампа) демонструвала послідовний підхід у цьому питанні", - наголосив спецпредставник Держдепартаменту.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що визнання анексії Криму «не є позицією США», санкції проти РФ повинні залишатися.

Як повідомлялося, коли президента США Дональда Трампа 29 червня запитали, чи визнають США Крим частиною Росії, він відповів: "Ми подивимося".