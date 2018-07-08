Фронтмен гурту «Бумбокс» нагадав гостям Atlas Weekend про Сенцова (відео)

Фотографія Сенцова демонструвалася на екранах під час виконання пісні «Коли ти наодинці».

В ході виступу на фестивалі Atlas Weekend 7 липня соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розповів глядачам про українського режисера Олега Сенцова, що голодує у російській колонії.

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Як повідомляє «Крим.Реалії», Хливнюк нагадав, що Сенцов голодує вже 55 днів, і попросив розповісти про це тим, хто не знає про його процес.

Фотографія Сенцова демонструвалася на екранах під час виконання пісні «Коли ти наодинці».

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

5 липня до Сенцова в колонію допустили двоюрідну сестру Наталю Каплан, яка повідомила, що її брат дуже постарів і схуд на 15 кг