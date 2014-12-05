Якщо канадські берці з'являться на якомусь ринку, Україна залишиться сам-на-сам із Путіним, - військовий експерт

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив офіцер НАТО у відставці, військовий експерт Ігор Козак.

Експерт наголосив, що дуже важливо, щоб ця канадська допомога надійшла якнайшвидше у зону АТО і прозоро була розподілена серед військових.

"Захід, надаючи якусь допомогу Україні, дуже чітко і прискіпливо слідкує за тим, як ця допомога розподіляється – чи це відбувається прозоро, ефективно.

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Так само, як придивляються до тих реформ, до люстрації, до реформ, які починаються, в українському уряді. Якщо ці реформи, боротьба з корупцією, все, що започатковано в українському уряді буде реальним, а не на папері, тоді можна розраховувати, що Захід і надалі надаватиме допомогу Україні, вона буде зростати, напевно, буде летальна зброя і взагалі буде зброя щодо тренування, реформування ЗСУ, потужна підтримка подальша від МВФ і інших міжнародних організацій.

Якщо ж український уряд, влада не впораються з цим викликом, якщо триватимуть корупційні схеми, з'являться ці канадські берці на якомусь ринку – це буде дуже великий удар по іміджу президента, України і держава може залишитися сам-на-сам з Путіним", - застеріг військовий експерт.