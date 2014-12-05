РНБО: 9 грудня покаже, хто дійсно готовий виконувати мінські домовленості

Про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.

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"9 грудня визнано "днем тиші", щоб представники моніторингової групи могли зустрітися з ватажками угруповань. Саме цей день буде лакмусовим папірцем і покаже, хто готовий виконувати мінські домовленості", - сказав Андрій Лисенко.

За його словами, якщо цілий день буде підтримуватися режим "тиші", то можна буде говорити про виконання в подальшому всіх інших пунктів домовленостей - відведення важкої артилерії, звільнення заручників, розмінування лінії розмежування та інше.