У Генштабі пояснили, чому важливо втримати Донецький аеропорт

Представник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-майор Олександр Розмазнін пояснив, чому необхідно утримувати Донецький аеропорт.

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Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу він заявив: «Мабуть, у кожного покоління є символи, що в послідуючому стануть прикладами для наших дітей та онуків, як свого часу Ленінград і Сталінград. Таким символом є наш Донецький аеропорт. І в стратегічному плані це вигідна позиція, бо аеропорт знаходиться практично у Донецьку. Більше деталей я не розкрию, щоб не зашкодити нашим хлопцям там».

За словами Розмазніна, аеропорт - це зручна позиція для початку визволення Донецька.